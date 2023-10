VIDEO: Nemáme klidný vztah, ale učíme se, říká o životě s Janem Tunou Nela Boudová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nemáme klidný vztah, ale učíme se, říká o životě s Janem Tunou Nela Boudová

Ve kterých ohledech bere Nela Boudová životní zrání jako pozitivní? Co jí do života přinesl Jan Tuna? Nechal si od Nely promluvit do šatníku? Toužila se někdy setkat s Julií Roberts, které léta propůjčuje svůj hlas? Nela se spolu se synem Daliborem věnuje koučování. O jaký level výš vše nyní posouvá?

video: rena, iDNES.tv