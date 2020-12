VIDEO: Netflix natočil příběh Itala, který postavil vlastní ostrov Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na konci 60. let minulého století si jeden italský inženýr postavil v Jaderském moři svůj vlastní ostrov a bojoval za to, aby úřady uznaly jeho nezávislost. Výjimečný příběh nadšence, který na plošině poblíž Rimini provozoval restauraci, bar, obchod se suvenýry a dokonce i poštu, byl až do nedávna prakticky zapomenutý, nyní se ho ale chopila streamovací platforma Netflix, napsal server BBC.

video: Netflix