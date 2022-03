VIDEO: Nová scéna láká nejmenší diváky na BatoLaternu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nová scéna láká nejmenší diváky na BatoLaternu

Batolata od 6 měsíců do 3 let vstoupí spolu se svým dospělým doprovodem na jeviště, které se promění v jedno velké hřiště. Co je podle režisérky Hany Strejčkové na BatoLaterně tak unikátní a atraktivní? Jak se hraje pro nejmenší diváky herci Matesu Petrákovi? Jaké dojmy mají z představení maminky?

video: rena, iDNES.tv