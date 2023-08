VIDEO: Nové naděje pro světový modeling: Pro jaký módní dům chtějí fotit? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nové naděje pro světový modeling: Pro jaký módní dům chtějí fotit?

Ve Španělském sále na Pražském hradě proběhlo finále Schwartkopt Elite Model Look 2023. Co říkají ocenění na svou výhru bezprostředně po skončení galavečera? Pro jaký módní dům chtějí chodit molo? Co čeká nové talenty podle ředitele agentury Elite Prague Saši Jányho? V jakých oděvech přišly české osobnosti?

video: rena, iDNES.tv