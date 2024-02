VIDEO: Pamela Salem jako slečna Moneypenny ve filmu Nikdy neříkej nikdy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pamela Salem jako slečna Moneypenny ve filmu Nikdy neříkej nikdy

Ve věku 80 let zemřela herečka Pamela Salemová, která se proslavila rolí po boku Seana Conneryho v bondovce Nikdy neříkej nikdy z roku 1983. Během své dlouhé kariéry se také objevila v EastEnders, Doctor Who, ER a The West Wing.

video: MGM