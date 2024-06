VIDEO: Ptákoviny bych si zopakovala, nachytávat lidi je moje srdcovka, říká Lucie Borhyová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rádio Impuls slaví 25 let. Co dělala moderátorka Lucie Borhyová právě před čtvrt stoletím? Na jaký level se posunulo přátelství s Reyem Korantengem, se kterým na obrazovce právě tak dlouho působí? Co má Lucie v playlistu? Jak vzpomíná na natáčení devadesátkového pořadu Ptákoviny? Čím by byla, kdyby se nestala moderátorkou?

video: rena, iDNES.tv