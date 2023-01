VIDEO: Světový divadelní hit Slava’s snowshow bude opět v Praze Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Světový divadelní hit Slava’s snowshow bude opět v Praze

Jedinečná Slava's snowshow slavného klauna Slavy Polunina se chystá opět do Prahy. Představí se v ní i Vanda Hybnerová. Diváci se mohou těšit na šest představení v Divadle Hybernia od 1. do 5. března. Každé představení balancuje na hranici možného a od prvních momentů jsou dospělí diváci vtažení do světa dětských zázraků.

