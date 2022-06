VIDEO: Než oněměl, mluvil jeho hlasem Vinnetou či komisař Clouseau. Připomeňte si Stanislava Fišera Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Než oněměl, mluvil jeho hlasem Vinnetou či komisař Clouseau. Připomeňte si Stanislava Fišera

Stanislav Fišer se narodil 14. prosince 1931 v Hořicích v Podkrkonoší, do školy chodil v Poděbradech. Po válce zamířil coby herec elév do Pražského divadla pro mládež paní Míly Mellanové. Díky Janu Werichovi získal angažmá v Divadle ABC, pak se stal členem Městských divadel pražských, kde zůstal až do důchodu. Rád maloval, patřil mezi naivisty. V roce 2004 byl hospitalizován s rakovinou hrtanu, při operaci mu lékaři odebrali hlasivky. Stal se ze mě němý mrzáček, smutnil herec, který uvažoval i o sebevraždě. Bez hlasu si připadal méněcenný. Tím spíš, že před zákrokem patřil mezi nejlepší československé dabéry. Svůj hlas propůjčil například postavě Vinnetoua, daboval také komisaře Clouseau, účetního Fantozziho, Asterixe, králíka Bugs Bunnyho, myšáka Alexandra v seriálu Včelka Mája nebo 120 dílů Pepka námořníka. Hrál v řadě filmů, pohádek a seriálů.

video: iDNES.tv