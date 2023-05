VIDEO: Survivor 2023: Za co utratí vítěz výhru? Komu odpadlíci přejí vítězství? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Survivor 2023: Za co utratí vítěz výhru? Komu odpadlíci přejí vítězství?

Pro někoho dlouho očekávaný okamžik vyvrcholení jedné reality show, pro jiného televizní odpad, ale Survivor 2023 zná svého vítěze. Vítězný ostrovan Tomáš Weimann si ze soutěže v Dominikánské republice odnesl kromě zážitků i finanční odměnu dva a půl milionu korun. Na co padne? Jaký byl návrat do reality podle Martina Konečného, který právě ve finále prohrál? Komu by odpadlíci z druhého a čtvrtého místa osobně přáli výhru?

video: rena, iDNES.tv