Takový odchod si otec přál, říká o úmrtí na jevišti dcera Milana Lasici

Spisovatelka a scénáristka Hana Lasicová (42) byla u toho, když její otec Milan Lasica náhle skonal během představení ve své vlastním divadle. V Show Jana Krause prozradila, že to byl pro otce nejlepší způsob, jak odejít, a že tragický okamžik provázely i humorné situace, které by on ocenil.

video: FTV Prima