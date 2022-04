VIDEO: Trailer k dokumentu Mára jde do nebe Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k dokumentu Mára jde do nebe

Marek Holeček patří mezi nejvýznamnější české a světové horolezce současnosti. Na ty nejvyšší hory těsně pod nebem leze bez kyslíku náročným alpským stylem. Jeho extrémní přístup k horám i životu mu přináší úspěchy a také problémy. Snímek „Mára jde do nebe“ ukazuje cestu do oblak a podívá se i hluboko do duše. Dovede Mára Holeček nahlédnout i tam?

video: Bontonfilm