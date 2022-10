VIDEO: Trailer k filmu Oběť Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k filmu Oběť

Irina (40) je svobodná matka původem z Ukrajiny žijící na českém maloměstě. Pro svého syna Igora (14) by udělala cokoliv. Platí mu tréninky gymnastiky, pomáhá mu se školou a už řadu let se snaží pro oba získat české občanství. Když Irina odjede na několik dní na Ukrajinu, aby si nechala prodloužit víza, Igor zůstává v Čechách sám. Na Ukrajině ji ale zastihne nečekaná zpráva. Igora kdosi surově zbil, leží v umělém spánku a čeká na operaci. Hlavním podezřelým ze zdánlivě bezdůvodného útoku jsou místní Romové, což Igor po probuzení z umělého spánku potvrdí. Irina se rozhodne bojovat za spravedlnost a její boj mobilizuje celou společnost. V mnoha případech ale jednostranně. S rostoucí nenávistí a útoky vůči Romům, se Igor rozhodne mámě říct, co se onu osudnou noc skutečně stalo.

video: Bontonfilm