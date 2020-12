VIDEO: Upoutávka na nový večerníček Honza a beránek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nový večerníček České televize v sobě spojuje dva fenomény české tvorby pro děti. Výtvarný projev Josefa Lady a klasickou pohádkovou postavu českého Honzy, který patří k tomu nejlepšímu a nejzajímavějšímu z naší pohádkové tradice, a nejednoznačností svého charakteru přímo vyzývá k novému zpracování... Honza pase ovce bohatého sedláka na stráni za vsí a jenom tak sní o tom, jaký že je ten svět za velkým kopcem. Na jaře se narodí ve stádě černý beránek, nejzvědavější a nejčilejší ze všech. Pořád by si jen hrál a bez Honzy nedá ani ránu. Sedlákovi je ale černý beránek trnem v oku, protože prý nosí smůlu, a chce se ho co nejdřív zbavit. Záminka se brzy najde a Honzovi s beránkem nezbývá, než se vydat do světa na zkušenou.

video: Česká televize