VIDEO: Většinou se koupu bez plavek. Tězko hledám lokalitu, kde nejsou Češi, říká Miluše Bittnerová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Většinou se koupu bez plavek. Tězko hledám lokalitu, kde nejsou Češi, říká Miluše Bittnerová

Jak moc změnilo Milušku Bittnerovou mateřství? Vnadná herečka rodila po čtyřicítce. Dříve se u ní mateřské pudy neprojevily? Co může za její projasněný pohled? Co dělá pro to, když chce v létě vypadat lépe? A proč říká, že je něco jiného znechutit Němce a něco jiného Čechy?

video: rena, iDNES.tv