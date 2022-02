VIDEO: Že nám ruplo v bedně? Tak to nebylo. Po krizi jsme znovu zamilovaní, říká Mašlíková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Že nám ruplo v bedně? Tak to nebylo. Po krizi jsme znovu zamilovaní, říká Mašlíková

Co dělá pro to, aby měla moderátorka Hanka Reinders Mašlíková i jako maminka dechberoucí křivky? Na sociálních sítích se svěřila, že má konečně zadek. Jak k němu přišla? Jak se nyní mají věci v manželství, které prošlo hlubokou krizí? Je nyní Hanka namotivovaná do života?

video: rena, iDNES.tv