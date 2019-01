VIDEO: Hokejoví junioři porazili Dánsko 4:0 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hokejoví junioři porazili Dánsko 4:0

Vancouver (Od našeho spolupracovníka) - Čeští hokejisté do 20 let postoupili na mistrovství světa v Kanadě do čtvrtfinále. Rozhodlo o tom vítězství 4:0 nad Dánskem. O góly se postarali Lauko, Nečas, Kaut a Král. Soupeřem mladého výběru bude ve čtvrtek ve 2:00 SEČ druhý tým ze skupiny B, tedy USA.

video: iDNES.cz