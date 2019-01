VIDEO: Česká dvacítka na MS nestačila na Kanadu. Ohlasy hráčů a trenéra Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Česká dvacítka na MS nestačila na Kanadu. Ohlasy hráčů a trenéra

Česká hokejová reprezentace do dvaceti let nestačila na silnou Kanadu a ve třetím utkání na mistrovství světa juniorů ve Vancouveru prohrála 1:5. Jedinou branku Čechů vstřelil Ondřej Machala. V pondělním zápase proti Dánům půjde o postup do čtvrtfinále, Češi potřebují alespoň bod.

video: iDNES.cz