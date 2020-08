VIDEO: Syrový pohled do zákulisí cyklistické Czech Tour Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Syrový pohled do zákulisí cyklistické Czech Tour

Devátý celkově skončil Petr Vakoč v největším českém silničním závodě Czech Tour. Během třetí etapy ho doprovázel i Miloslav Reiterman z On the Spot, který pro iDNES.cz natočil unikátní záběry. Uvidíte, co český cyklista snídá, jak se jeho tým připravuje na náročnou etapu v kopcích, jak šéf závodu Leopold König komunikuje s jezdci během závodu i to, co se děje při poetapové masáži.

video: iDNES.cz