Slavia ladí formu před zápasem se Zorjou Luhansk

Fotbalisté pražské Slavie dorazili do polského Lublinu, kde je zítra čeká zápas se Zorjou Luhansk. Do poslední chvíle ladili svoji předzápasovou formu. Stále je co zlepšovat. Slávističtí fotbalisté sice úvodní utkání závěrečného předkola o Evropskou ligu vyhráli, ukrajinské Zorje Luhansk ale mohli v domácím zápase vstřelit možná o tři nebo čtyři branky víc.

video: iDNES.tv