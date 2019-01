VIDEO: Macík a Brabec hlásí zážitky z 1. etapy Dakaru 2019 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dakar 2019 odstartoval. Do první etapy vedoucí z Limy do Cuska, vyrazili také závodníci týmu Big Shock Racing, pilot kamionu Liaz s číslem 504 Martin Macík a motocyklista Jan Brabec, který startoval ze 46. pozice. A užili si pravou dakarskou jízdu, s dlouho očekávanými písečnými dunami, ale i zrádným úzkým řečištěm plným nepříjemně ostrých kamenů. Jan Brabec si hned v úvodu závodu polepšil, když do cíle dojel jako 30. jezdec. Žlutý kamion s posádkou ve složení Martin Macík, František Tomášek a Lukáš Kalanka dokončil prolog jako 12.

video: BIG SHOCK!