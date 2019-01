VIDEO: Hokejová dvacítka vypadla ve čtvrtfinále po prohře 1:3 s USA Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hokejová dvacítka vypadla ve čtvrtfinále po prohře 1:3 s USA

Čeští mladíci prohráli ve čtvrtfinále mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě se Spojenými státy 1:3. V klíčovém souboji turnaje dlouho vedl favorit z USA, až ve třetí třetině přišlo snížení Martina Kauta. V samotném závěru se dvacítce vyrovnat nepodařilo, místo toho si Američané pojistili postup gólem do prázdné branky.

video: iDNES.cz