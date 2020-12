VIDEO: Umírám. Která moje část shoří první? Grosjeanových 28 vteřin v ohnivém pekle Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Myslel si, že lidi, kteří hledí do tváře smrti a odpočítávají poslední vteřiny svého života, jsou vystrašení. Jenže ač byl přesvědčen, že i on je na konci, cítil vnitřní klid, svaly měl uvolněné. Viděl, že je uvnitř oranžového pekla, ze kterého mu nešlo uniknout, a jen mu hlavou běžely otázky: „Říkal jsem si, že umírám, a zároveň přemýšlel, která moje část shoří jako první. Budou to ruce? Budou to nohy? A bude to bolet?“

video: TWITTER/@RGROSJEAN