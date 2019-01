VIDEO: V Milwaukee zbourali nepotřebnou basketbalovou arénu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Milwaukee zbourali nepotřebnou basketbalovou arénu

Basketbalový tým Milwaukee Bucks přišel o arénu, ve které hrál zápasy už 30 let. Bradleho centrum nahradí nový stadion jen kousek od toho starého. Demolice střechy, kterou zachytily kamery v neděli, je první krok v demolici budovy. Kompletně zmizet by měla do léta.

video: AP