Prohlédněte si luxus na moři Nieuw Amsterdam cestou do New Yorku v roce 1938

V roce 1938 vyrážela luxusní loď Nieuw Amsterdam na cestu do New Yorku. Na unikátních dobových záběrech z letadla si ji můžete prohlédnout při cestovní rychlosti 22 uzlů. Cestu tehdy zvládla za 5 dní, 23 hodin a 45 minut. Kamera vás nechá nahlédnout i do interiéru lodi a technického zázemí.

video: Getty Images