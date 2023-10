VIDEO: Letiště Praha cílí na 21 milionů pasažérů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Letiště Praha cílí na 21 milionů pasažérů

Pražské letiště rozšíří oba své terminály a kapacitu letištních stání. Do konce současné dekády by se tak počet cestujících, které největší české letiště ročně odbaví, mohl rozšířit na 21,2 milionu. Pasažérům se otevřou nové linky a zrychlí se i cesta do centra města prostřednictvím nového železničního spojení.

video: Jan Jánský