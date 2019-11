VIDEO: Ford představuje elektromobil Mach-E Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ford představuje elektromobil Mach-E

Byli jsme u světové premiéry elektromobilu Mach-E. Ford jej situoval do rodiny mustangů, ale o náhradu klasických „amerik“ nejde. Tedy zatím. Jiří Duchoň, český zástupce v mezinárodní porotě Car of the Year v kontroverzní novince už jel. Zde jsou první dojmy.

video: Ford Motor Company