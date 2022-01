VIDEO: MiG-19 byl prvním supersonikem v ČSLA, vyráběl se i ve Vodochodech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

MiG-19 byl prvním supersonikem v ČSLA, vyráběl se i ve Vodochodech

Koncem roku 1957 obdrželo československé letectvo 27 stíhacích MiGů-19P, které byly zařazeny k 1. a 11. stíhacího pluku. V roce 1958 bylo do výzbroje zařazeno 12 ks MiGů-19S, které byly dodány v prosinci 1957. MiG-19 se v Československu vyráběl i sériově ve firmě Aero Vodochody pod označením S-105. V letech 1959–1960 obdrželo československé letectvo 33 stíhacích MiGů-19PM, které zůstaly ve výzbroji do počátku 70. let.

video: Vojenský historický ústav