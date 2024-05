VIDEO: Na co zírá mašinfíra: S Praotcem Čechem k Řípu a za mašinkami do Zlonic Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: S Praotcem Čechem k Řípu a za mašinkami do Zlonic

Dnes vyrazíme s Praotcem Čechem přímo pod bájný Říp. Spěšný vlak, kterým jsme vyrazili z Vraňan do Zlonic se totiž jmenoval přesně tak, Sp 11928 Praotec Čech. Je to jedna z mála možností, jak se projet po opuštěné lokálce mezi Straškovem a Zlonicemi. Právě na této trati se natáčel film Amerikánka, který půjde zanedlouho do kin.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv