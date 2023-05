VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Knížecí lokálkou do Lednicko-valtického areálu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dnes se projedeme lokálkou, která vede do jednoho z nejmalebnějších koutů v Česku, do Lednicko-valtického areálu. Hurvínek M131.1448 ČD Nostalgie nás z Břeclavi sveze kolem rozsáhlých rybníků až do Lednice.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv