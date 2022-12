VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Konec Rakví podél Ploučnice. Z České Lípy do Děčína za 3 a půl minuty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Konec Rakví podél Ploučnice. Z České Lípy do Děčína za 3 a půl minuty

Včera to teoreticky ještě šlo, dnes už ne. Se seriálem Na co zírá mašinfíra se během 3 a půl minuty rozloučíme s motorovým vozem řady 843, známým jako Rakev, na trati z České Lípy do Děčína. Se změnou jízdního řádu totiž tyto stroje Českých drah definitivně opustily svoje výkonu na severu Čech.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv