VIDEO: Prošli jsme si celou výrobu léků v pražské Zentivě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prošli jsme si celou výrobu léků v pražské Zentivě

Během výroby se nejvíc dbá na čistotu, do některých míst jsme se ani nedostali. A vyráběné léky se také stále kontrolují, například velikost, tvar, složení, hmotnost, nic se neponechává náhodě. Na konci linky se léky balí buď do umělohmotných pouzder nebo do hliníkových fólií.

video: iDNES.tv