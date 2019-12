VIDEO: Řidiči by si měli dát v zimě pozor na namrzající mosty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řidiči by si měli dát v zimě pozor na namrzající mosty

Teoreticky to vědí skoro všichni. Přesto se každou zimu stávají opakovaně nehody při přejezdech namrzlých mostů. A to, i když je třeba několik stupňů nad nulou. Most totiž zespodu snadněji promrzne. Přitom nebezpečí na mostě připomínají modré odrazky i upozornění na palubní desce moderních automobilů.

video: Ivo Helikar, Petr Fila, iDNES.tv