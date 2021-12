VIDEO: Jak si vede značka Jawa od roku 1990 do dnešních dnů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak si vede značka Jawa od roku 1990 do dnešních dnů

V předposledním dílu seriálu Svět Jawa se podíváme na současnost motocyklového výrobce. Na začátku devadesátých let se Jawa ocitla v nezáviděnihodné situaci. Byla totiž hozená do světového konkurenčního prostředí se svými už mnoho let nekonkurenčními výrobky.

video: Ivo Helikar, iDNES.tv