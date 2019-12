VIDEO: Stěrače jsou v autokrosu velká věda Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stěrače jsou v autokrosu velká věda

Bez fungujících stěračů by to v autokrosu vůbec nešlo.Věčně špinavé sklo od bláta, tím pádem špatný výhled na trať, by se rozhodně podepsal na umístění. Mechanici závodního týmu Fejfar Racing si s čelním sklem a jeho čistotou poradili po svém

video: Jan Váca, iDNES.cz