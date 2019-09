VIDEO: Příznivci oslavili v Praze výstavou 120 let italské automobilky Fiat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Příznivci italské automobilky Fiat slaví dnes a v neděli výstavou v zahradách Trojského zámku v Praze 120 let značky. Návštěvníci mohou obdivovat přibližně 300 vozidel od 20. let minulého století do současnosti. Vedle automobilů Fiat jsou k vidění také vozy, které jsou s italským koncernem historicky spojeny - Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Maserati, Seat, Lada nebo Zastava.

video: iDNES.tv