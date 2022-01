VIDEO: ZANIKLÉ TRATĚ: Přes Hevlín jezdily rychlíky do Vídně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ZANIKLÉ TRATĚ: Přes Hevlín jezdily rychlíky do Vídně

První Zaniklé tratě roku 2022 se vypraví na jižní Moravu. Podíváme se hned na dvě dráhy, které měly stejný spojovací bod ve městě Laa an der Thaya či česky v lávě na Dyjí. Jedna doplatila na rozpad Rakouska-Uherska, druhá na vznik železné opony. Zamíříme na tratě z Hevlína do Lávy a z Lávy do Novosedel.

