Agresivní buvol zranil žáky a učitele ve škole

Zuřivý buvol se vřítil do školy v Kambodži a zranil tři lidi. Zvíře si prorazilo cestu do střední školy Hun Sen Chumpouvorn v hlavním městě Phnom Penh v době oběda a napadlo vyděšenou skupinu žáků s učiteli. Zranění byli převezeni do nemocnice.

video: Reuters