Budeme investovat do čisté energie, slíbili lídři zemí G7. Dorazil i Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu dorazil do japonského města Hirošima. Ihned se zapojil do summitu G7, a to schůzkami s britským premiérem Rishim Sunakem, se šéfkou italské vlády Georgiou Meloniovou, a také indickým premiérem Naréndrou Módím. Ten podle médií při bilaterální schůzce slíbil, že Indie se bude zasazovat o ukončení konfliktu.

video: Reuters