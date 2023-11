VIDEO: Aktivisté řádili v londýnské galerii. Poničili obraz Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Aktivisté řádili v londýnské galerii. Poničili obraz

Dva aktivisté z hnutí Just Stop Oil vtrhli do Národní galerie v Londýně a kladivy rozbili vzácný obraz. Ve svém prohlášení uvedli, že ženy nezískaly volební právo tím, že hlasovaly. Je čas na činy, a ne na slova. Je čas prostě zastavit ropu. Na sociální síti X skupina Just Stop Oil, se píše, že se rozhodli protestovat proti ropě: „Naše vláda odhalila plány na VÍCE ropných licencí, přestože ví, že to zabije miliony lidí.

video: X/@JustStop_Oil