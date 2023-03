VIDEO: Amerika by reagovala stejně, kdyby uviděli ruský dron blízko New Yorku, říká ruský velvyslanec Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ruský velvyslanec Anatoly Antonov prohlásil, že v zájmu Ruska není konfrontace s USA, zejména vzhledem k válečné situaci na Ukrajině. Podotkl, že reakce Ruska byla správná v otázce incidentu s americkým dronem. Dle něj by USA reagovala stejně, pokud by se objevil ruský dron v blízkosti např. San Franciska nebo New Yorku.

video: AP