Izraelská právnička Amit Soussanaová, kterou loni 7. října palestinští ozbrojenci unesli do Pásma Gazy, americkému listu The New York Times (NYT) popsala, jak byla v zajetí brutálně bita a sexuálně zneužita. Čtyřicetiletá žena je první Izraelkou, která veřejně promluvila o sexuálním útoku, jehož se stala obětí, když byla zadržována jako rukojmí.

video: Reuters