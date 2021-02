VIDEO: Vakcína AstraZeneca funguje na 82,4%. Na trhu ale hned tak nebude Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vakcína od AstraZenecy, zjednodušeně řečeno, funguje na principu trojského koně. Do lidské buňky se dostane ve zvířecím viru rýmy a dál se rozmnoží. Má účinnost až 82,4 procenta po druhé dávce. To znamená, že více než 82 lidí ze sta, by se po očkování nemělo nakazit koronavirem. Její diváky na trh EU ale zatím váznou.

video: iDnes.tv, Reuters