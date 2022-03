VIDEO: Chobotnice si zabydlují odpadky, potvrdili vědci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co je pro člověka odpad, to je pro chobotnici poklad. I tak by se dal shrnout výsledek výzkumu skupiny vědců z Itálie a Brazílie, kteří chtěli zjistit, jak se chobotnice staví k odpadkům, které končí na mořském dně.

video: AP