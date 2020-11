VIDEO: Společnost Beyond Meat se zabývá výrobou rostlinného masa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Společnost Beyond Meat se zabývá výrobou rostlinného masa

Společnost Beyond Meat, která vyrábí rostlinné alternativy masa oznámila spolupráci s fast foodovým řetězcem McDonald’s. Podle Beyond Meat by společnost měla začít dodávat rostlinné placky, které by nahradily maso v nové řadě produktů McDonald’s s názvem McPlant.

video: Beyond Meat