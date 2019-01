VIDEO: Cheopsovo Konopiště. Jak to opravdu vypadá u egyptských pyramid Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Cheopsovo Konopiště. Jak to opravdu vypadá u egyptských pyramid

Turisté po nich lezou a tiše se to toleruje. Že by se však někomu podařilo přespat nahoře, je trochu přitažené za vlasy. Jak to vlastně chodí u pyramid, které jsou považovány za největší egyptskou turistickou senzaci?

video: Reuters