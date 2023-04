VIDEO: Evakuace ze Súdánu pokračují, 101 evakuovaných přistálo v Jordánsku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Evakuace ze Súdánu pokračují, 101 evakuovaných přistálo v Jordánsku

Evakuace z nepokoji zmítaného Súdánu pokračují. První let v neděli večer oznámilo i Španělsko. Německá armáda uvedla, že letadlo se 101 evakuovanými je „bezpečně na cestě do Jordánska“ a další dva stroje jsou na cestě do Súdánu. Německým letadlem se do bezpečí vrátili i dva z pěti Čechů, oznámil český ministr zahraničí Jan Lipavský.

video: Reuters