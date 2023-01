VIDEO: F-16 nedají USA Ukrajině vůbec, tanky Abrams koncem roku, tvrdí média Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

F-16 nedají USA Ukrajině vůbec, tanky Abrams koncem roku, tvrdí média

Spojené státy americké nedodají Ukrajině letouny F-16, o které Kyjev žádá. V pondělí to uvedl americký prezident Joe Biden. Jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron řekl, že dodávka není vyloučená, musela by ale dodržet přísná opatření. Podle informací deníku The Washington Post dodají USA 31 slíbených tanků M1 Abrams až koncem letošního roku či začátkem roku příštího.

video: Reuters