VIDEO: Boje o Hadí ostrov nekončí. Kdo ho obsadí, má výhodu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Boje o Hadí ostrov nekončí. Kdo ho obsadí, má výhodu

Vojenská základna na ostrově umožní blokovat lodě vyplouvající z delty Dunaje, která je říční branou do jihovýchodní Evropy. Pokud by se Rusku podařilo rozmístit na ostrově protivzdušnou obranu a rakety s plochou dráhou letu, mohlo by dominovat v severovýchodní oblasti Černého moře. Proto Ukrajina území brání leteckými údery i nasazením obávaných dronů turecké výroby Bajraktar.

video: Reuters