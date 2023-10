VIDEO: Izrael dál útočí na cíle Hamásu, Palestinci drží přes 150 rukojmích Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Izrael dál útočí na cíle Hamásu, Palestinci drží přes 150 rukojmích

Izraelská armáda v noci pokračovala v útocích na cíle radikálního hnutí Hamás v Pásmu Gazy, odkud o víkendu palestinští ozbrojenci napadli Izrael. Informuje o tom server listu The Times of Israel. Server deníku The New York Times (NYT) zase napsal, že podle předběžných odhadů izraelského vysoce postaveného vojenského činitele drží Palestinci nejméně 150 rukojmích.

video: Telegram/@combat_ftg