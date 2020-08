VIDEO: Londýnský Tower Bridge se zasekl, nadšení lidé to využili k focení selfie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Londýnský most Tower Bridge se v sobotu zasekl. Na vině byla technická závada, kvůli které se ikonický zvedací most nevrátil po projetí lodě pod ním do původní polohy. Pro automobilovou dopravu poté zůstal uzavřen na celých 24 hodin. Toho využili místní i turisté, kteří nadšeně křižovali vozovku a pořizovali památeční snímky.

video: Twitter